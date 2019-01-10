Россия в научной сфере должна сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы в такой совместной работе. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Российской академии наук Александром Сергеевым. Обсудили также создание Центра научного стратегического планирования и подготовку молодых ученых.

Россия в научной сфере должна сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы в такой совместной работе. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Российской академии наук Александром Сергеевым. Обсудили также создание Центра научного стратегического планирования и подготовку молодых ученых.Главный итог встречи Владимира Путина с главой РАН — полномочия Российской Академии наук не просто расширятся, но и активно станут работать на ускорение реализации многочисленных нацпроектов. Речь идёт о создании площадки стратегического планирования научного научно-технического и социально-экономического развития страны. При участии науки, конечно же.Теперь РАН возьмёт на себя и научно методическое руководство над всеми научными организациями, которые проводят исследования, касающиеся, в том числе, тех самых национальных проектов. В ближайшие годы планируется активно развивать и международное научное сотрудничество.Задача на ближайшие годы — повысить престиж профессии ученого. Привлекать молодёжь и к обучению в аспирантуре. Сегодня там — явный недобор. В приоритете — сделать из неё не продолжение высшего образования, а первую ступень научной работы.Уже к весне РАН будет подготовлена программа фундаментальных исследований на период с 2021 по 2030 годы. Освоение новых полномочий уже набирает обороты.