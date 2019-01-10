Дело будет рассматриваться во Фрунзенском районном суде

Дело будет рассматриваться во Фрунзенском районном судеВладимирские родители хотели порадовать своих детей запоминающимся выпускным и заказали поездку на теплоходе.Весной 2017 года организатор праздника заключил соответствующий договор с транспортной компанией. Катание, запланированное на вечер 25 мая, нужно было оплатить заранее, на деньги, которые сдали все семьи.Однако из-за ДТП организаторы не смогли вовремя доставить выпускников на теплоход и поездка сорвалась. Разгневанные родители пошли в прокуратуру с заявлением о неисполнении организатором выпускного вечера своих обязательств. Он даже взял кредит, чтобы вернуть все деньги. Компенсировать убытки он хотел у компании, устраивавшей речные прогулки, но договориться мирно не получилось. Дело будет рассматриваться во Фрунзенском районном суде.