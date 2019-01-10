Для этого они провели специальное заседание

Для этого они провели специальное заседаниеВ департаменте здравоохранения обладминистрации прошло заседание членов Ассоциации защиты прав пациентов и Врачебной палаты области. Стороны обсудили ход выполнения поручения Владимира Путина о проведении ремонта в больнице в Струнино.Свою позицию высказали и активисты. Председатель регионального правления Совета отцов Алексей Сорокин посоветовал руководству Белого дома в первую очередь опираться на мнение экспертов – строителей и докторов:«Если начинать идти на поводу у некоторых граждан, выполнять их необоснованные требования, то можно прийти к тому, что другие медучреждения не получат денег из бюджета».А, например, общественница из Александровского района, член организации по защите прав пациентов, уверена, что местным жителям нужно паллиативное отделение.Сейчас большинство намеченных на 2018 год работ в больнице закончили. Всё необходимое медоборудование закупили и постепенно устанавливают в помещениях. Ввиду объективных причин (в частности, особенностей реализации закона о госзакупках) в 2-х зданиях больницы срок проведения ремонта продлили до конца этого года.