Ивану Константинову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». Владимирский борец проявил себя на международных соревнованиях.

Ивану Константинову присвоено звание Мастер спорта России международного класса. Владимирский борец проявил себя на международных соревнованиях. Иван завоевал золотую медаль на V чемпионате мира по спорту глухих в дисциплине греко-римская борьба. Он проходил во Владимире в июне 2018-го. Право выступать на этих соревнованиях спортсмен получил после того, как в феврале прошлого года выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих.