Музыкант опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Instagram. Никита Пресняков сделал забавное селфи перед зеркалом.

Музыкант опубликовал новый снимок в своеммикроблоге в Instagram. Никита Пресняков сделал забавное селфи перед зеркалом.Солист группы MULTIVERSE позирует перед зеркалом в серой футболке с изображением банана. В подписи к фотографии он рассказал, что выбрал такой яркий принт неслучайно. "Рандомный факт: у меня есть друг, который зовет меня "банан", – пояснил . Пост появился несколько часов назад в разделе Stories на его странице в Instagram.В предыдущем сообщении он жаловался, что основная аудитория его аккаунта – это люди пожилого возраста. Музыкант, наоборот, хочет больше общаться со своими ровесниками. Тогда пользователи напомнили Никите о том, что он приобрел известность во многом благодаря своим родственникам: артист является внуком певицы Аллы Пугачевой.Ранее опубликовал видеозапись с концерта своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен "тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и добавили, что он унаследовал его от своих родителей – Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу Multiverse большое будущее.