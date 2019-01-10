Сумма материального ущерба составила 18 тысяч рублей

Сумма материального ущерба составила 18 тысяч рублейВ декабре прошлого года в дежурную часть полиции во Владимире обратились несколько жителей Фрунзенского района, у которых пропали видеорегистраторы. Об этом сообщает региональное УМВД.Обстоятельства преступлений были схожи: злоумышленник проникал в автомобиль, забирал прибор видеофиксации и быстро убегал.Один из потерпевших рассказал правоохранителям, что видел, как от его машины, припаркованной у дома, бежал, а затем скрылся в подъезде мужчина в красной куртке.Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Кольчугинского района.Мужчина во всем признался, пояснив, что приехал в областную столицу в гости к знакомым и в течение 4-х дней воровал из автомобилей, регистраторы потом продавал. Сумма материального ущерба составила 18 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается.