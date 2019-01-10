Оперативными сотрудниками из незаконного оборота изъято свыше 600 граммов запрещенных веществ, предназначавшихся для распространения на территории Киржачского района.

В конце декабря прошлого года сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отделения МВД России по Киржачскому району во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска и ОГИБДД в результате успешной реализации комплекса оперативных мероприятий задержан 33-летний местный житель. Мужчина подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.В автомобиле, за рулем которого находился фигурант, оперативники обнаружили брикеты с пресованной массой коричневого цвета, свертки с белым сыпучим веществом, а также таблетки с неизвестным составом. Обнаруженные вещества полицейские изъяли и направили на исследование.Экспертным заключением подтверждено, что в упаковках находился гашиш массой 687,9 грамма, амфетамин общей массой 5,19 грамма и более полутора граммов иных наркотических средств, имеющих в своём составе синтетические компоненты.Сотрудниками полиции установлено, что изъятая из незаконного оборота крупная партия наркотиков предназначалась для распространения на территории Киржачского района Владимирской области.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ.В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде ареста.