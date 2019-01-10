К поискам подключились волонтеры

К поискам подключились волонтерыВо Владимирской области без вести пропал 42-летний мужчина. Кетова Геннадия Викторовича не видели уже полтора месяца – с 26 ноября. О его местонахождении ничего неизвестно. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».Геннадий Кетов из деревни Серково Вязниковского района. Но может находиться в любом городе.Его приметы: рост 176 сантиметра, карие глаза, светло-русые волосы.Он был одет в тёмно-синюю куртку, синие брюки, синие кроссовки и серую шапку. С собой у него был чёрный пакет.Если вам известно о том, где он может быть, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.