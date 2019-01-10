Инцидент произошел днем 10 января на улице Десантников. Мужчина за рулем малолитражки, пытаясь скрыться от служителей закона, сдал назад и врезался в фургон, после чего заехал на автозаправку.

Водитель каршерингового Smart, скрываясь от питерских полицейских, протаранил грузовик и заставил стражей порядка побегать за собой, после чего неспешно скрылся. Очевидец сняла погоню на видео.Инцидент произошел днем 10 января на улице Десантников. Мужчина за рулем малолитражки, пытаясь скрыться от служителей закона, сдал назад и врезался в фургон, после чего заехал на автозаправку. После недолгих маневров — а все это время за машиной бежали полицейские — водитель выехал на проезжую часть и свернул за угол. Пока инспекторы занимали место в салоне служебного авто, его и след простыл.Выследить Smart удалось уже на Ленинском проспекте, где он застрял в пробке. Мужчина решил не испытывать судьбу, бросил арендованную машину и убежал.