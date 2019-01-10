Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата с Нэшвилл Предаторз. Голкипер выведен из основного состава.

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата с "Нэшвилл Предаторз". Голкипер выведен из основного состава.Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен сообщил, что отлучение Бобровского внутреннее дело клуба. Он также сообщил, что российский вратарь не соответствует ожиданиям и ценностям клуба. В чем выражается это несоответствие Кекалайнен не рассказал. Однако матч с "Нэшвиллом" Сергей точно пропустит.Сергей Бобровский выступает за "Коламбус" с 2012 года. В 2013 и 2017 годах вратарь сборной России был удостоен приза Везины, вручаемому лучшему вратарю НХЛ.