Надписи на матрасах.
Пионеры – лохи! 1991 г.
Пионеры – чмыри! 1992 г.
А кто такие пионеры? 1996 г.
Хочу домой! Олежка, 3 отряд, 1997 г.
Аня и Оля, 3 отряд, 1997 г. Нам очень грустно, мы так не хоти уезжать!.. Ура!!! На папином заводе случился пожар и за нами не приехал автобус!!! Остаемся ещё на день! Ура!!!
Я НИКОГДА НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НА МАТРАСАХ.
Я НИКОГДА НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НА МАТРАСАХ.
Я НИКОГДА НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НА МАТРАСАХ.
Я НИКОГДА НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НА МАТРАСАХ.
Я НИКОГДА НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НА МАТРАСАХ.
Я НИКОГДА НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НА МАТРАСАХ.
Вожатка 7 отряда – дура! Сережа, старший воспитатель.
Хочу домой! Олежа, 2 отряд, 1998 -
А мне-то купили Dendy! Санька, 2 отр.
А МНЕ – SEGA! Леха, 2 отр.
еще анекдот!