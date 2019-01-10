К Крещению в области появится, как минимум, 51 купель. Соорудить их обязаны органы местного самоуправления.

К Крещению в области появится, как минимум, 51 купель. Соорудить их обязаны органы местного самоуправления. Во Владимире традиционно Крещенские купания пройдут на Семязино, Глубоком, Заклязьменском пруду и Гусинке. Предполагается, что на эти четыре водоёма придут около 6 тысяч человек. У купелей, список которых приводится на сайте МЧС, в Крещенскую ночь будут дежурить медики, полиция и спасатели. Безопасность купающихся обеспечат более 500 человек. Рядом с официальными купелями поставят палатки для обогрева и раздевалки.