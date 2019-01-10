Вся страна с 1 января перешла на новую схему обращения с отходами

Вся страна с 1 января перешла на новую схему обращения с отходамиКостромская область в соответствии с новой схемой поделенана три зоны с центрами в Костроме, Галиче и Шарье. В каждом «поясе» выбран региональный оператор, установлены тарифы.«Установленные тарифы включают в себя всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, начиная от транспортирования с контейнерных площадок до мусоросортировки, непосредственно обезвреживания отходов, доставки фракций после обезвреживания до полигонов размещения и их последующее захоронение», - рассказала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Ирина Солдатова.Собеседница отметила, что решение об установлении тарифов принималось максимально публично и открыто. В обсуждении приняли участие представители областной Общественной палаты, исполнительных органов власти, администраций муниципальных образований.Тариф за кубометр отходов составляет примерно 500 рублей. Как поясняют специалисты, эту сумму не нужно путать с платой жителей. Цифра в квитанциях для населения будет зависеть от установленного норматива.«Нормативы в каждой зоне определены для жителей городской и сельской местности, а также многоквартирных и частных домов. Самая низкая плата во всех трех зонах установлена для жителей многоквартирных домов на селе – от 82 до 95,5 рублей в месяц с человека. Для жителей частных домов плата будет варьироваться в городской и сельской местности, в зависимости от зоны, от 109 до 139 рублей в месяц на человека», - пояснили в департаменте госрегулирования.Также в ведомстве обращают внимание населения, что плата за вывоз и утилизацию мусора теперь рассчитывается исходя из количества прописанных в квартире или доме человек. До этого сумма зависела от площади жилья и получалось, что мусор накапливают не люди, а квадратные метры.Кроме того, услуга выделена отдельной строкой в платежной квитанции. Жители первой зоны ее увидят уже в этом месяце – по итогам работы оператора в декабре. Остальное население начнет платить по-новому в феврале по квитанциям за услугу, оказанную в январе.