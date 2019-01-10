Александр Лукашенко решил пресечь спекуляции на тему объединения России и Белоруссии и поставить точку в этом вопросе. Судя по заявлениям белорусского лидера, второго Крыма не будет – два государства останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз.

Александр Лукашенко решил пресечь спекуляции на темуобъединения России и Белоруссии и поставить точку в этом вопросе. Судя позаявлениям белорусского лидера, второго Крыма не будет – два государства останутсяполностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз.Президент Белоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначноопределили отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня,разговоры об этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил,что об объединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне.Мало того, ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской."Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми зауши для обсуждения в нашем обществе", – приводит слова президентаБелоруссии РИА Новости.Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска,то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, что беспокоитпрезидента – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой областиМинск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс.При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны для обсужденияпрезидентов.Отношения России и Белоруссии нельзя назвать безоблачными.Александр Лукашенко, известный своим взрывным характером, периодически клянетКремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают в Россию, то ФСБвводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.За неделю до Нового года Лукашенко два раза летал в Москву ипо несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Встречи проходили в закрытомрежиме, без журналистов. Тогда-то в Сети и поползли слухи о том, что Россия иБелоруссия вот-вот объединяться. К тому же сам Лукашенко после одной из встреч с Путиным назвал союз с Россией состоявшимся.