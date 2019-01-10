Александр Лукашенко решил пресечь спекуляции на тему
объединения России и Белоруссии и поставить точку в этом вопросе. Судя по
заявлениям белорусского лидера, второго Крыма не будет – два государства останутся
полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз.
Александр Лукашенко решил пресечь спекуляции на тему
объединения России и Белоруссии и поставить точку в этом вопросе. Судя по
заявлениям белорусского лидера, второго Крыма не будет – два государства останутся
полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз.
Президент Белоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначно
определили отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня,
разговоры об этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил,
что об объединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне.
Мало того, ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.
"Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за
уши для обсуждения в нашем обществе", – приводит слова президента
Белоруссии РИА Новости.
Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска,
то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, что беспокоит
президента – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой области
Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс.
При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны для обсуждения
президентов.
Отношения России и Белоруссии нельзя назвать безоблачными.
Александр Лукашенко, известный своим взрывным характером, периодически клянет
Кремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают в Россию, то ФСБ
вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.
За неделю до Нового года Лукашенко два раза летал в Москву и
по несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Встречи проходили в закрытом
режиме, без журналистов. Тогда-то в Сети и поползли слухи о том, что Россия и
Белоруссия вот-вот объединяться. К тому же сам Лукашенко после одной из встреч с Путиным назвал союз с Россией состоявшимся.