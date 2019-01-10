Президент Федерации тенниса Росси Шамиль Тарпищев сообщил состав сборной России на ближайший матч Кубка Дэвиса против Швейцарии. Встреча состоится 1 и 2 февраля в швейцарском городе Биль.

Президент Федерации тенниса Росси Шамиль Тарпищев сообщил состав сборной России на ближайший матч Кубка Дэвиса против Швейцарии. Встреча состоится 1 и 2 февраля в швейцарском городе Биль."Против швейцарцев за нас сыграют Хачанов и Медведев, они на ходу и находятся в хорошей форме, — приводит слова Тарпищева ТАСС. – Также в команде Андрей Рублев и Евгений Донской. Все они примут участие в предстоящем Открытом чемпионате Австралии. За их игрой на турнире будет следить [член тренерского штаба] Игорь Куницын, он будет сообщать все новости".Напомним, что победитель предстоящего матча Кубка Дэвиса попадет в финальный турнир 2019 года. Он состоится в Мадриде.