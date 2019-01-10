Вокруг имени Светланы Ходченковой последние два года ходили слухи: то о беременности, то о замужестве. В 2019 году этот поток из ментального и фантазийного становится реальным, уверена ясновидящая Марианна Абравитова.
Вокруг имени Светланы Ходченковой последние два года ходили слухи: то о беременности, то о замужестве. В 2019 году этот поток из ментального и фантазийного становится реальным, уверена ясновидящая .
Ясновидящая считает: вероятность того, что именно в год Свиньи актриса выйдет замуж и, скорее всего, забеременеет – очень высока. "Знаете, как говорят "то пусто, то густо". Вот для Светланы 2019 год
это не то, что густо, а гуще не бывает! Активизируются все ее поклонники,
которые когда то были в жизни актрисы, все мужчины, с которыми она встречалась
когда-то, начнут проявлять активность, напоминать о себе", – уверена Абравитова.
В то же время, отмечает таролог, будут
возникать и новые знакомства. В результате Светлане придется буквально отбиваться от
мужского внимания.
С предложениями работы у Ходченковой никогда не было
проблем, она одна из самых востребованных актрис российского кино. А в 2019
году их будет еще больше. "Эта женщина успевает все! Она трудоголик, каких
поискать. Неудивительно, что в будущем году Светлана заработает очень большие
деньги", – предвидит ведунья.
Личная жизнь Светланы Ходченковой не отстанет от профессиональной – актриса будет получать значимые, серьезные подарки. "Другими словами, Ходченкова либо выйдет замуж,
либо все будет складываться по времени так, что 2019 год станет преддверием
этого важного события", – убеждена Абравитова. При этом ясновидящая склоняется к мнению, что все же именно в год Свиньи мы сможем
поздравить любимую актрису с замужеством.