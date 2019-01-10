Пользователи Сети рассуждают, где берет деньги дочь певца Александра Серова Мишель. По мнению многих, 25-летняя наследница звезды все еще живет на средства родителей.

Пользователи Сети рассуждают,где берет деньги дочь певца Александра Серова Мишель. По мнению многих, 25-летняянаследница звезды все еще живет на средства родителей.Мишель Серова хвастаетсяснимками с роскошного курорта в Сети. Красотка отдыхает на Бали. Наследница знаменитостис удовольствием принимает солнечные ванны, купается в океане и берет урокисерфинга.Однако интернет-общественностьмало заботят шикарные формы Мишель в купальнике или райские виды побережья. Многихинтересует за чей счет наследница знаменитости отправилась отдыхать. "Откуда деньги?" – пишут в Сети злопыхатели. Мол, красотка, нигде не работая, позволяет себе дорогостоящийотпуск. Якобы девушка разбазаривает деньги отца."А чего ОНАдобилась?Родилась у Серова и все!то писали в МГИМО учится,то Гнесинкупоказывают.Вечный ученик?И где в итоге если постоянно путешествует на папиныденьги?Да и учится,наверное тоже на деньги папы?🐖🐷🚽🎈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Серов в две смены работает, поет еще и на Дом-2 пристроился, зарабатываетскандалами у Малахова. А куда ему деваться, надо дочку обеспечивать, да и Леночка уже на шеювиснет, тоже хочет денег. В студиицеловала, хвалила, Серов еле устоял от соблазна", "ПАПАША ВКАЛЫВАЕТ С БОЛЬНОЙНОГОЙ, А ДОЧЬ ПОСТОЯННО ОТДЫХАЕТ , ЗДОРОВО ДА 👎👎👎", – рассуждали комментаторы.К слову, поклонники Александра Серовавстали на сторону его наследницы. Фанаты отмечали, что Мишель развиваетсобственный бизнес. Девушка владеет салоном красоты, который приносит ей неплохой доход."На каждый роток ненакинешь платок" . Пусть все обходит тебя стороной . Хорошего отдыхасолнечная девочка 🙏👌😘", "а кто вы такая обсуждать Мишель? Она талантливая,умная девочка! А учится потому что есть тяга к знаниям! Она много учится, дапусть она и не работает! Свой салон это тоже силы и время! И почему она неимеет права отдохнуть? Где написано, что за папины деньги, только ваши домыслы!",– рассуждали почитатели творчества Серова.