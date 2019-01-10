Пользователи Сети рассуждают,
где берет деньги дочь певца Александра Серова Мишель. По мнению многих, 25-летняя
наследница звезды все еще живет на средства родителей.
Пользователи Сети рассуждают,
где берет деньги дочь певца Александра Серова Мишель. По мнению многих, 25-летняя
наследница звезды все еще живет на средства родителей.
Мишель Серова хвастается
снимками с роскошного курорта в Сети. Красотка отдыхает на Бали. Наследница знаменитости
с удовольствием принимает солнечные ванны, купается в океане и берет уроки
серфинга.
Однако интернет-общественность
мало заботят шикарные формы Мишель в купальнике или райские виды побережья. Многих
интересует за чей счет наследница знаменитости отправилась отдыхать. "Откуда деньги?" – пишут в Сети злопыхатели. Мол, красотка, нигде не работая, позволяет себе дорогостоящий
отпуск. Якобы девушка разбазаривает деньги отца.
"А чего ОНА
добилась?Родилась у Серова и все!то писали в МГИМО учится,то Гнесинку
показывают.Вечный ученик?И где в итоге если постоянно путешествует на папины
деньги?Да и учится,наверное тоже на деньги папы?🐖🐷🚽🎈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Серов в две смены работает, поет еще и на Дом-2 пристроился, зарабатывает
скандалами у Малахова. А куда ему деваться, надо дочку обеспечивать, да и Леночка уже на шею
виснет, тоже хочет денег. В студии
целовала, хвалила, Серов еле устоял от соблазна", "ПАПАША ВКАЛЫВАЕТ С БОЛЬНОЙ
НОГОЙ, А ДОЧЬ ПОСТОЯННО ОТДЫХАЕТ , ЗДОРОВО ДА 👎👎👎", – рассуждали комментаторы.
К слову, поклонники Александра Серова
встали на сторону его наследницы. Фанаты отмечали, что Мишель развивает
собственный бизнес. Девушка владеет салоном красоты, который приносит ей неплохой доход.
"На каждый роток не
накинешь платок" . Пусть все обходит тебя стороной . Хорошего отдыха
солнечная девочка 🙏👌😘", "а кто вы такая обсуждать Мишель? Она талантливая,
умная девочка! А учится потому что есть тяга к знаниям! Она много учится, да
пусть она и не работает! Свой салон это тоже силы и время! И почему она не
имеет права отдохнуть? Где написано, что за папины деньги, только ваши домыслы!",
– рассуждали почитатели творчества Серова.