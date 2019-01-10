Пик активности пришелся на период с 19.00 до 23.30 минут 31 декабря

Пик активности пришелся на период с 19.00 до 23.30 минут 31 декабря«Ростелеком» во Владимирской области зафиксировал рост числа голосовых вызовов в период новогодних каникул. С 31 декабря 2018 до 8 января наступившего года абоненты стационарной телефонии Владимирской области совершили около 130 тысяч исходящих вызовов и проговорили почти 8 тысяч часов. Пик активности пришелся на период с 19.00 до 23.30 минут 31 декабря, когда абоненты активно поздравляли друг друга с праздником.В структуре вызовов 40% приходится на стационарные телефоны, остальные вызовы совершались на мобильные. Самыми популярными направлениями у жителей Владимира стали: города Владимирской области, а также Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Самыми общительными оказались жители областного центра, при этом самый продолжительный разговор, зафиксированный во Владимире, длился 2 часа 36 минут. Самым популярным международным направлением стала Украина, за ней идут Латвия, Белорусия и Узбекистан.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В дни новогодних праздников, и особенно в новогоднюю ночь, нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру возрастает в разы. Мы заранее подготовили сеть к повышенным нагрузкам, в ночь с 31 декабря на 1 января не было ни одной серьезной аварии и жителям области были доступны все услуги связи. Контроль за работой сети осуществлял Региональный центр управления сетями (РЦУС), оборудование которого позволяет в онлайн-режиме вести мониторинг всех технических процессов».«Ростелеком» давно перестал ограничиваться привычными услугами, расширив свою линейку предложений мобильной связью. Каждый клиент компании может подключить не только телевидение, интернет или стационарный телефон, но и приобрести сим-карту, которая позволит совершать звонки по сотовому. Пользователи мобильной связи «Ростелеком» могут совершенно бесплатно общаться с абонентами домашних телефонов своего региона. Все звонки между стационарными и мобильными телефонами «Ростелекома» бесплатны. При приобретении sim-карты также предоставляется разовая 50% скидка на абонентскую плату за услуги домашней телефонии.