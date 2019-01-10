Пик активности пришелся на период с 19.00 до 23.30 минут 31 декабря
Пик активности пришелся на период с 19.00 до 23.30 минут 31 декабря
«Ростелеком» во Владимирской области зафиксировал рост числа голосовых вызовов в период новогодних каникул. С 31 декабря 2018 до 8 января наступившего года абоненты стационарной телефонии Владимирской области совершили около 130 тысяч исходящих вызовов и проговорили почти 8 тысяч часов. Пик активности пришелся на период с 19.00 до 23.30 минут 31 декабря, когда абоненты активно поздравляли друг друга с праздником.
В структуре вызовов 40% приходится на стационарные телефоны, остальные вызовы совершались на мобильные. Самыми популярными направлениями у жителей Владимира стали: города Владимирской области, а также Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Самыми общительными оказались жители областного центра, при этом самый продолжительный разговор, зафиксированный во Владимире, длился 2 часа 36 минут. Самым популярным международным направлением стала Украина, за ней идут Латвия, Белорусия и Узбекистан.
Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
«В дни новогодних праздников, и особенно в новогоднюю ночь, нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру возрастает в разы. Мы заранее подготовили сеть к повышенным нагрузкам, в ночь с 31 декабря на 1 января не было ни одной серьезной аварии и жителям области были доступны все услуги связи. Контроль за работой сети осуществлял Региональный центр управления сетями (РЦУС), оборудование которого позволяет в онлайн-режиме вести мониторинг всех технических процессов».
«Ростелеком» давно перестал ограничиваться привычными услугами, расширив свою линейку предложений мобильной связью. Каждый клиент компании может подключить не только телевидение, интернет или стационарный телефон, но и приобрести сим-карту, которая позволит совершать звонки по сотовому. Пользователи мобильной связи «Ростелеком» могут совершенно бесплатно общаться с абонентами домашних телефонов своего региона. Все звонки между стационарными и мобильными телефонами «Ростелекома» бесплатны. При приобретении sim-карты также предоставляется разовая 50% скидка на абонентскую плату за услуги домашней телефонии.