Модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требует публичных извинений от солиста группы Корни Алексея Кабанова. Она утверждает, что певец высмеял ее за желание выйти за него замуж. Якобы артист подчеркнул, что девушка ему не ровня.

Модель из Ростова-на-ДонуАлександра Михайлова требует публичных извинений от солиста группы "Корни"Алексея Кабанова. Она утверждает, что певец высмеял ее за желание выйти за негозамуж. Якобы артист подчеркнул, что девушка ему не ровня.В начале 2000-х Александрабыла ярой фанаткой группы "Корни" особенно красотке импонировал Алексей Кабанов.Михайлова когда-то даже мечтала стать женой молодого артиста.Недавно, вспомнив онесбывшихся грезах, модель высмеяла кумира своей юности в микроблоге. Девушка нашлав соцсетях свежую фотографию Кабанова и оставила язвительный комментарий. "Араньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась, и я не вышлаза него замуж", – написала красотка.К Михайловой присоединилисьдругие пользовательницы Сети. Они также отмечали, что когда-то были влюблены всолиста "Корней", и им повезло "не стать женой Алексея Кабанова".Алексея эти комментарии заделиза живое. "Рада, что пронесло? Меня не интересуют девушки с Iq ниже50-ти, так что спите спокойно, замужество со мной ни одной из вас не грозит", -отметил певец. Михайлова не отступала. Модель ниже написала: "дно".Певец решил ответить на выпадАлександры. В адрес девушки посыпалась нецензурная брань. "Пошла на ***. Дно –это твои родители, которые тебя не воспитали", – в ярости заметил он и нижепообещал помочиться на лицо девушки при встрече.Михайлова была потрясенагрубостью ответа экс-кумира. Теперь Александра планирует призвать обнаглевшего Алексея кответу. Красотка наняла адвоката и готовит заявление в суд. Певец и модель решиливыяснить отношения в студии программы "На самом деле" Первого канала.В начале передачи насъемочной площадке появилась жена солиста группы "Корни" Алексея Кабанова – Розалия.Девушка защищала супруга. "Человек имеет право ответить вам. За что боролись,на то и напоролись. Я считаю, что этого он не писал, потому что с Алексеем яживу уже семь лет. Он любящий, заботливый муж и отец. Он ранимый человек, нотаких слов он не писал", – отметила Кабанова.Певец свою вину не признавал.Кабанов утверждал, что не имеет отношения к скандальным комментариям. "Естьдоступ у аккаунта у неких администраторов. Может быть ей написали немногогрубо, но правильно", – отметил артист. Однако проверка на детекторе лжипоказала, что вокалист врет. Комментарии, которые обсуждаются в студии, оставилсам Алексей.Артист долго отказывалсяизвиняться перед обиженной моделью, Кабанов отмечал, что именно он пострадавшаясторона в этом конфликте. Однако в ходе обсуждения он все же сказал то, чтохотела услышать от него Александра: "Я местами переборщил, я перегнул палку, япросто пытался обороняться".Ведущий Дмитрий Шепелевнеожиданно вступился за солиста группы "Корни". Судя по всему, шоумен не разсталкивался с травлей в Сети."Я предлагаю посмотреть наэту ситуацию с другой стороны. Кто-нибудь пытался поставить себя на местопубличного человека? Кто-нибудь когда-нибудь читал что-то подобное в свойадрес? По-вашему, ему легко? И японимаю, что он чувствует. Кто-нибудь получал такое количество грязи на себяежедневно?" – с какой-то бессильной злобой резюмировал Шепелев.