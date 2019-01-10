Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли все еще на слуху. Спор голливудских звезд привлекает повышенный интерес общественности.

Развод Брэда Питтаи Анджелины Джоли все еще на слуху. Спор голливудских звезд привлекает повышенный интерес общественности.На конфликтующихзнаменитостей обратила внимание "Самаязагадочная и красивая пара в мире. Эти люди подходят друг другу и внешне, ивнутренне. Ну конечно же надо учитывать тот факт, что в современном миреневероятно трудно сохранить отношения и найти поддержку от окружающих, если всемье происходят какие-то ссоры. Все с замиранием сердца смотрят за судьбойэтой пары. Не могу сказать, что все желают им добра. Многие радуются ихразмолвкам. Ну я вижу, что на следующий год эта пара все же будет вместе.Сейчас они переживут кризис. Ну позже они все же разведутся. Их много чтосвязывает и, если честно сказать, они думают уже более взвешенно иосновательно, по поводу совместной жизни и не включают эмоции", – заметила ведунья.Ахметжанова чувствует,что Джоли мечтает о пополнении. "Пока шли какие-то разборки между ними, детинаходились с Анжелиной. С ней они и останутся, чтобы не случилось. Джоли,кстати, подумывает о еще одном малыше. Скорее всего они возьмут еще одного ребенка. Я вижу, что Бред не рассматриваетдля серьезных отношений никого кроме Джоли. А вот у Джоли, появится какой-томужчина, но его можно расценивать больше, как друга, нежели любимого человека.Хотя этот человек будет влюблен в нее до потери сознания. Человек оченьсостоятельный. Уровня царской семьи. Он будет предлагать ей выйти замуж. Но ониостанутся друзьями", – рассказала ясновидящая.Также Кажетта призывает Анджелинуотказаться от изнуряющих диет. "Хочуотметить, что ей нужно поберечь свою нервную систему и перестать голодать. Она,вижу, использует некие техники по очищению организмаи голоданию лечебному, что в ее случае делать нельзя. Так же ей нужно обратитьвнимание на легкие. И в целом, она очень истощена внутренне, много переживанийиз-за семейной жизни немного подкосило ее психологическое состояние. Финансы и стабильность этих людей можно даже не обсуждать. У них всегодостаточно на годы вперед. В следующем году пара приобретет еще одно роскошноеимение. В не будет жить Джоли с детьми. А Бред будет скорее всего напоминатьотца выходного дня. Ну тем не менее, в следующем году пара продержится вместе",– заметила ясновидящая.