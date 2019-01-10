Телеведущая Дана Борисова поступила правильно, затребовав справку о доходах у нового ухажера, по крайней мере, так считает скандальный блогер Лена Миро. По словам обозревательницы, знаменитость имеет право диктовать свои условия.

Телеведущая Дана Борисовапоступила правильно, затребовав справку о доходах у нового ухажера, по крайнеймере, так считает скандальный блогер Лена Миро. По словам обозревательницы, знаменитостьимеет право диктовать свои условия.Перед новогодними праздникамиБорисова стала участницей шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Студию звездапокинула в компании 37-летнего банкира Владимира.После стало известно, что теледиваи предприниматель продолжили общение вне проекта. Более того, ухажер не обманулее насчет зарплаты. Владимир предъявил Дане справку 2-НДФЛ, в которой была указанасумма четыреста тысяч рублей в месяц. Об этом знаменитость рассказала в личном Instagram.Признание Борисовой возмутило некоторыхинтернет-пользователей. В частности, отмечалось, что "влезать в чужой карман" неприличнои недостойно женщины.Однако блогер Лена Мирозаступилась за Дану. Она отметила, что просить документы – ничуть не зазорно. "ЖеланиеДаны увидеть справку вполне нормально. Она хочет жить хорошо, и жить за счетмужа. Другой расклад ей неинтересен, и она вполне имеет право хотеть, чегохочет", – заметила Лена в ЖЖ.Между тем скандальный блогеротметила, что в добровольном обмене справками есть один нюанс. Вторая сторонаможет также запросить подтверждение, что партнер, например, "чист" от ВИЧ-инфекции и незаражен Гепатитом С. И это нормально."Вот Дана Борисова имеет правопоинтересоваться у ухажера справкой с зарплатой. А ухажер Виктор можетпопросить у принимавшей наркотики Даны справочку, что она здорова и безинфекций", – рассудила Миро.