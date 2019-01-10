Телеведущая Дана Борисова
поступила правильно, затребовав справку о доходах у нового ухажера, по крайней
мере, так считает скандальный блогер Лена Миро. По словам обозревательницы, знаменитость
имеет право диктовать свои условия.
Телеведущая Дана Борисова
поступила правильно, затребовав справку о доходах у нового ухажера, по крайней
мере, так считает скандальный блогер Лена Миро. По словам обозревательницы, знаменитость
имеет право диктовать свои условия.
Перед новогодними праздниками
Борисова стала участницей шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Студию звезда
покинула в компании 37-летнего банкира Владимира.
После стало известно, что теледива
и предприниматель продолжили общение вне проекта. Более того, ухажер не обманул
ее насчет зарплаты. Владимир предъявил Дане справку 2-НДФЛ, в которой была указана
сумма четыреста тысяч рублей в месяц. Об этом знаменитость рассказала в личном Instagram.
Признание Борисовой возмутило некоторых
интернет-пользователей. В частности, отмечалось, что "влезать в чужой карман" неприлично
и недостойно женщины.
Однако блогер Лена Миро
заступилась за Дану. Она отметила, что просить документы – ничуть не зазорно. "Желание
Даны увидеть справку вполне нормально. Она хочет жить хорошо, и жить за счет
мужа. Другой расклад ей неинтересен, и она вполне имеет право хотеть, чего
хочет", – заметила Лена в ЖЖ.
Между тем скандальный блогер
отметила, что в добровольном обмене справками есть один нюанс. Вторая сторона
может также запросить подтверждение, что партнер, например, "чист" от ВИЧ-инфекции и не
заражен Гепатитом С. И это нормально.
"Вот Дана Борисова имеет право
поинтересоваться у ухажера справкой с зарплатой. А ухажер Виктор может
попросить у принимавшей наркотики Даны справочку, что она здорова и без
инфекций", – рассудила Миро.