Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони вернулся в Зенит после пяти месяцев пребывания в итальянской Аталанте. Футболист находился в аренде, но был досрочно отозван в Санкт-Петербург.

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони вернулся в "Зенит" после пяти месяцев пребывания в итальянской "Аталанте". Футболист находился в аренде, но был досрочно отозван в Санкт-Петербург.Эмилиано Ригони сыграл за "Аталанту" 12 встреч и забил три мяча. Однако "Зенит" принял решение разорвать арендный договор и вернуть Ригони. Полузащитник будет заявлен для участия в матчах Российской премьер-лиги.Бывший клуб Ригони "Индепендьенте" хотел вернуть Эмилиано и был готов заплатить за него 5 миллионов евро. Однако "Зенит", который приобрел футболиста за 9 миллионов, ткое предложение не устроило , и он отверг предложение аргентинского клуба.