12 января в эфир Первого канала выйдет программа Сегодня вечером, посвященная Игорю Николаеву. На своей странице в социальной сети Instagram певец и композитор поделился снимком со съемок.

12 января в эфир Первого канала выйдет программа "Сегодня вечером", посвященная Игорю Николаеву. На своей странице в социальной сети Instagram певец и композитор поделился снимком со съемок."Было очень весело и душевно", – уверяет Николаев. Судя по фотографии, он не врет. На кадре запечатлены Ирина Аллегрова и Алла Пугачева, которые крайне редко пересекаются по жизни. Но в репертуаре каждой из них есть песни на музыку и стихи Игоря. Более того, с Аллой Борисовной они в 80-х записали совместный альбом, проданный двумя миллионами копий. "Паромщик", "Балалайка", "Две звезды" – эти и многие другие хиты с той пластинки популярны по сей день. Был у Николаева и совместный с Пугачевой гастрольный тур.Рядом со звездами российской эстрады стоит 36-летняя Юлия Проскурякова – третья жена Николаева. Судя по всему, в студии рассказывали что-то очень веселое, или Юлю насмешил новый – с кудряшками – парик Аллы Борисовны. В любом случае на фотографии Проскурякову просто скрючило от смеха. Хотя момент, надо сказать, исторический и для многих меломанов долгожданный."Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлия хохочет - еще бы в такую компанию попала простая девчонка!", "Юля как всегда переигравает в кругу бабулек", "Юлия сама по себе... На своей волне... Излишняя наигранность.... Выдавливает из себя смех, когда вроде особо-то и не смеются", – судачат люди. Однако выхода передачи в эфир все ждут с нетерпением. Интересует народ и то, появится ли в студии Наташа Королева, вторая жена маэстро.