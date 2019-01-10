У одной из сотрудниц она украла телефон и деньги

У одной из сотрудниц она украла телефон и деньгиВ Гусь-Хрустальном местную жительницу обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, 30-летняя женщина - сотрудница одной из местных фирм - украла имущество, принадлежащее её коллеге. В рабочее время в раздевалке она стащила мобильный телефон и деньги из кармана куртки одной из сотрудниц. Спрятав «добычу», злоумышленница вернулась на свое рабочее место. Материальный ущерб составил около 10 тысяч рублей.Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.Подозреваемую задержали. Она во всем призналась, пояснив, что деньги потратила на личные нужды, а телефоном планировала пользоваться сама.Материалы уголовного дела направлены в суд.