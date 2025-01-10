Спасатели спасли 11 человек из огня и эвакуировали 50 из горящих зданий.

За новогодние каникулы во Владимирской области зарегистрировано 53 пожара, в результате которых погибли 5 человек, ещё 2 получило травмы. Спасатели спасли 11 человек из огня и эвакуировали 50 из горящих зданий. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и печного отопления. Также в период праздников сотрудники МЧС 22 раза выезжали на ДТП, в которых погибли 4 человека и пострадали 51.