Еще двум участникам «Елки желаний» подарили подарки. Ими стали Нелли и Давид из Камешковского района. Девочке губернатор Владимирской области подарил фотоаппарат, а ее брату – шведскую

Еще двум участникам «Елки желаний» подарили подарки. Ими стали Нелли и Давид из Камешковского района. Девочке губернатор Владимирской области подарил фотоаппарат, а ее брату – шведскую стенку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Также подарок вручили и младшей сестренке ребят, Алине. Ей в этом месяце исполнился год. Малышке досталась кукла. Нелли очень любит фотографировать