Ранее данный участок был двухполосным, с высокой аварийностью.

Расширение дороги от Владимира до Суздаля продолжится в 2025 году. В рамках проекта специалисты увеличат на 9 км участок обхода города-музея, от 244-го до 253-го км, а также провести работы на мосту через Каменку.Уже выполнены основные работы по расширению дороги до четырех полос, что позволит значительно повысить пропускную способность. До начала работ количество проезжающих машин в сутки превышало 15 тысяч, а в пиковые дни достигало 25 тысяч.Ранее данный участок был двухполосным, с высокой аварийностью. Теперь здесь построены 4 разворотные петли и два регулируемых перекрестка, установлены осевые и боковые ограждения для предотвращения выезда на встречную полосу. Также обустроены автобусные остановки и пешеходные переходы со светофорами.Кроме того, капитально отремонтированы два малых моста через реки Чердяевка и Уловка в Павловском, которые также переведены в четырехполосное исполнение.