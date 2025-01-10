В ходе слушаний не было предложено конструктивных решений, и власть решила не рисковать, отклонив проект.

Мэрия Владимира приняла решение не одобрять проект реновации исторического квартала в центре города, подготовленный архитектурным бюро Mir Architects по заказу строительной компании «Монолит-9». Об этом пишет «Чеснок».Предложенные архитектурным бюро изменения касались квартала, ограниченного улицами Комсомольской, Воровского, Кремлевской и Володарского. Архитекторы планировали снести несколько зданий, включая дома на улицах Володарского, Комсомольской и Кремлевской, а также изменить внешний вид гостиницы на улице Комсомольской, 14. Владельцы этих объектов выразили несогласие с инициативой застройщика.Вместо этого в проекте предлагалось построить шесть новых трехэтажных домов, а также благоустроить тротуары. Однако в ходе слушаний не было предложено конструктивных решений, и власть решила не рисковать, отклонив проект.