Куча потраченных денег и все без толку. Жители новостройки на Нижней Дуброве уже больше двух месяцев выстраиваются в очередь, чтобы зайти в единственно рабочий лифт. В этом доме 18 этажей и

Куча потраченных денег и все без толку. Жители новостройки на Нижней Дуброве уже больше двух месяцев выстраиваются в очередь, чтобы зайти в единственно рабочий лифт. В этом доме 18 этажей и два больших подъемника, правда, как рассказывают жильцы, это не спасает от лестничного марафона. Время от времени лифты один за другим перестают работать и намертво