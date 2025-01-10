Мошенники используют различные схемы.

С 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года мошенники обманули 20 жителей Владимирской области, нанеся ущерб в размере 3 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.Неделей ранее, с 23 по 29 декабря, аферисты также стали причиной потерь у 61 человека на сумму 27 миллионов рублей.Полиция предупреждает, что мошенники используют различные схемы, включая предложения о «дополнительном заработке на инвестициях», «перевод денег на безопасный счет» и поддельные звонки от сотрудников пенсионного фонда или правоохранительных органов.