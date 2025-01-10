Две полосы движения на въезде во Владимир перекроют с 10 по 31 января. Это произойдет на участке с км 19+070 по км 19+270 автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (в районе деревни Рукав). Об этом сообщили в

Две полосы движения на въезде во Владимир перекроют с 10 по 31 января. Это произойдет на участке с км 19+070 по км 19+270 автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (в районе деревни Рукав). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдора «Москва – Нижний Новгород». Проезд организован по полосам московского направления – по одной в каждую сторону. Ограничения