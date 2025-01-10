АО «Транснефть – Верхняя Волга» подвело итоги внедрения Системы развития «Транснефть» (СРТ) – ОПТИМУМ за 2024 год.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» подвело итоги внедрения Системы развития «Транснефть» (СРТ) – ОПТИМУМ за 2024 год. Было решено вручить благодарственные письма наиболее активным участникам по итогам года в пяти номинациях: «Лучший навигатор» (сотрудник который не только владеет знаниями в области развития производственной системы, но и готовый делиться ими, вдохновляя других), «Лучший новатор» (сотрудник, вносящий и реализующий новые, прогрессивные идеи), «Лучший наставник», «Лучший лидер» и «Лучший по ЗОЖ». В торжественной церемонии награждения приняли участие представители всех филиалов предприятия.В 2024 году сотрудники всех филиалов предприятия предложили более 630 идей по улучшению производственных процессов, 160 из них уже реализованы, а остальные продолжают в прорабатываться.Победители номинаций определялись путем голосования сотрудников, по результатам которого экспертная комиссия Аппарата управления определила итоговый результат. В рамках торжественного награждения благодарственными письмами были отмечены по 5 финалистов от каждого филиала и среди них были выбраны абсолютные победители в каждой из номинаций.Система развития «Транснефть» – ОПТИМУМ призвана повысить эффективность и безопасность производственных процессов, способствовать росту привлекательности компании в качестве работодателя. Конечным итогом изменений должно стать формирование новой корпоративной культуры, повышение конкурентоспособности компании на рынке труда, а также достижение существенного экономического эффекта за счет оптимизации производственных процессов и повышения уровня безопасности труда.Одна из основных идей СРТ - ОПТИМУМ состоит в том, что эффективные перемены возможны только при участии каждого работника, который с помощью предложений по улучшению (ППУ) поможет выявить проблемы и найти пути их решения. В процесс улучшений вовлечены все сотрудники. Их идеи помогают оптимизировать взаимодействие между подразделениями и распределение задач, избавиться от лишней бюрократии, повысить эффективность и безопасность производственных процессов.