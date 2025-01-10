9 января в 22:02 на 156-ый километр трассы М-7 (Лакинск, Собинский район) вызвали спасателей. Произошло ДТП, итог которого – горящая машина. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, авто налетело на

9 января в 22:02 на 156-ый километр трассы М-7 (Лакинск, Собинский район) вызвали спасателей. Произошло ДТП, итог которого – горящая машина. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, авто налетело на ограждение. Легковушку потушили 8 человек. Пламя распространилось на 4 квадратных метра. К счастью, погибших и пострадавших нет. Только, разве что, машина, которая восстановлению уже не