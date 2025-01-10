Средний размер пенсии составляет 24 тысячи рублей.

Пенсии во Владимирской области после индексации стали больше на 1,7 тысячи рублей. Об этом рассказали в областном отделении СФР. Индексация затронула не только пенсионеров, но и инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца.Важным аспектом является то, что работающие пенсионеры также получат повышение после увольнения, с учетом пропущенных индексаций. Средний размер пенсии на январь 2025 года составил 24,1 тысячи рублей. В новогодние праздники многие пенсионеры получили новую пенсию досрочно, следующая пройдет только в феврале.Напомним, ранее мы писали, что