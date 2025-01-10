Всего один день остался до конца голосования за лучшую елку страны. От Владимирской области в конкурсе участвует зеленая красавица из Покрова. Об этом рассказали в пресс-службе

Всего один день остался до конца голосования за лучшую елку страны. От Владимирской области в конкурсе участвует зеленая красавица из Покрова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Покровскую елку украсили гирляндой из пластиковых флажков, на которых изображены детские рисунки традиционных аргуновских игрушек на фоне покровских достопримечательностей. Голосование проходит в сообществе проекта «ГородаМеняютсяДляНас» во Вконтакте.