Во Владимире из-за коммунальной аварии отключили воду в трех детских садах. В социальных сетях разлетелось видео, как улица Растопчина утром 10 января превратилась в сплошной поток воды —

Во Владимире из-за коммунальной аварии отключили воду в трех детских садах. В социальных сетях разлетелось видео, как улица Растопчина утром 10 января превратилась в сплошной поток воды — затопило дороги и тротуары. На месте работали коммунальщики. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на МУП «Владимирводоканал», авария произошла на участке у дома №61б. От воды