Артист цирка. Это не просто профессия, а призвание. Она объединяет в себе искусство, спорт и постоянное развитие. Каждый акробат, жонглер или клоун проходит через невероятные испытания:

Артист цирка. Это не просто профессия, а призвание. Она объединяет в себе искусство, спорт и постоянное развитие. Каждый акробат, жонглер или клоун проходит через невероятные испытания: строгие тренировки, изнуряющие репетиции и постоянное преодоление страха. К тому же вечные гастроли, разъезды, дни и месяца вне дома. «Шестой канал» пообщался с некоторыми артистами цирка «Счастье». Они рассказали,