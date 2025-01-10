На душу населения прожиточный минимум составит 17,201 рубль, для трудоспособного населения — 18,749 рублей.

С 1 января 2025 года в Владимирской области вступает в силу новое постановление правительства, устанавливающее измененные размеры прожиточного минимума.Информация опубликована на официальном сайте правовой информации России.Согласно постановлению №453 от 26 июля 2024 года, на душу населения прожиточный минимум составит 17,201 рубль, для трудоспособного населения — 18,749 рублей, для пенсионеров — 14,793 рубля, а для детей — 16,685 рублей.Величины были увеличены на 2000-2600 рублей, что составляет около 14% по сравнению с 2024 годом. Напомним, ранее мы писали, что