Рассказываем, сколько теперь стоит проезд.

С 10 января 2025 года в Владимирской области подорожал проезд на автобусах, сообщает издание «Губерния33». В Лакинске и Собинке цена проезда достигла 40 рублей (было 35), в Коврове - 36 рублей (вместо 31), в Покрове - 35 рублей (с 28), а в Суздале - 35 рублей (с 30).В Меленках проезд составляет 33 рубля при оплате картой и 35 рублей наличными. В Камешково максимальная стоимость тарифа - 66 рублей, однако для пассажиров поездка будет стоить 31 рубль благодаря компенсации из бюджета.Напомним, ранее мы писали, что