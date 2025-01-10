Упрдор Москва – Нижний Новгород опубликовал итоги за 2024 год и планы на текущий, 25-й. Из интересного — рассказали про Суздальскую трассу. Стройка, длившаяся с весны 2023 года должна, наконец,

Упрдор Москва – Нижний Новгород опубликовал итоги за 2024 год и планы на текущий, 25-й. Из интересного — рассказали про Суздальскую трассу. Стройка, длившаяся с весны 2023 года должна, наконец, закончиться. Однако точные сроки дорожники не называют, ограничиваются лишь 2025-м годом, именно тогда будет полностью завершено обустройство. Хотя изначально 25 км нового полотна должны были