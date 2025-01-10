Накануне Нового года актриса отметила 60-летие.

Накануне Нового года актриса отметила 60-летие.Во МХТ имени А.П. Чехова сообщили о смерти народной артистки России Евгении Добровольской. Актриса ушла из жизни на 61-м году жизни.В сообщении отмечается, что уход Добровольской стал огромной утратой для всего коллектива. За 33 года работы в Художественном театре она сыграла множество главных ролей.Сообщается, что последние годы жизни Добровольская вела борьбу с тяжелым заболеванием. Однако мало кто знал об этом, поскольку актриса предпочитала держать свою личную жизнь вдали от прессы. Она сражалась до последнего, не теряя надежду. Информация о дате и времени прощания будет объявлена позже.Евгения Добровольская начала свою карьеру в МХТ с роли Нины Заречной в спектакле "Чайка". Позже она исполнила все главные женские роли этого произведения. Кроме театральной сцены, Евгения Добровольская оставила яркий след и в кинематографе. Среди ее последних работ — фильмы "Синдром", "Актрисы", а также сериал "Монастырь" и 8-серийная драма "Балет". Особо стоит отметить ее роли в картинах "Участок" и "Белая гвардия".Напомним, что актриса была замужем за Михаилом Ефремовым, который в данный момент находится в исправительной колонии. За семь лет брака у них родился сын Николай. Кроме него Евгения воспитала еще троих детей и успела стать бабушкой двоих внуков. Некоторые из них пошли по стопам Добровольской и связали свою жизнь с кино.Актриса и многодетная мама Евгения Добровольская признавалась в своем интервью, что актеру важно избегать однообразия и рутины в жизни. Ей повезло, ведь яркие роли позволили реализовать свои желания, а паузы между проектами давали возможность посвятить время чтению интересных книг или путешествиям. Вместо светских мероприятий, на которых Добровольскую редко можно было встретить, ее жизнь наполняла забота о детях, которыми она всегда искренне гордилась.