Прокурор уже внес протесты.

В Кольчугино Владимирской области работники детских садов и школ не получили законные выплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщила прокуратура Владимирской области 10 января. По закону, сверхурочная работа должна оплачиваться согласно установленным тарифам: первые 2 часа – в полуторном размере, последующие – в двойном. Компенсационные и стимулирующие выплаты даже должны быть учтены.Нарушения были обнаружены в нескольких детсадах, включая №15 «Пчелка» и №2 «Сказка», а также в Большекузьминской школе и других учреждениях. Прокурор уже внес протесты, и в учреждениях скорректировали положения об оплате труда.Напомним, ранее мы писали, что