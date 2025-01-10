«Выход на лед запрещен. Промоина» – такие таблички появились на опасных участках Клязьмы в Вязниковском районе. Их установил спасатель вязниковской спасательной станции АСС, рассказали в

«Выход на лед запрещен. Промоина» – такие таблички появились на опасных участках Клязьмы в Вязниковском районе. Их установил спасатель вязниковской спасательной станции АСС, рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности области. В связи с плюсовой температурой выходить на лед стало небезопасно. Прочным считается лед толщиной более 10 см. Надежность льда можно определить визуально: самый прочный лед