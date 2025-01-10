Юрьевполец 2006 года рождения избил дядю и попал под уголовное дело. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека. Об этом рассказали в

Юрьевполец 2006 года рождения избил дядю и попал под уголовное дело. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. 29 июня прошлого года молодой человек, который на тот момент был еще несовершеннолетним, был дома и услышал, как его мама разговаривала по телефону