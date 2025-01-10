Виза Innovator Founder позволяет нерезидентам Великобритании приехать в страну, чтобы основать и вести свой бизнес. Бизнес должен быть одобрен уполномоченным органом, доказав, что основан на новой, инновационной, жизнеспособной и масштабируемой идее.
Виза Innovator Founder позволяет нерезидентам Великобритании приехать в страну, чтобы основать и вести свой бизнес. Бизнес должен быть одобрен уполномоченным органом, доказав, что основан на новой, инновационной, жизнеспособной и масштабируемой идее.
Для тех, кто решил приобрести начать бизнес в Великобритании, есть только одно препятствие – стоимость и приносимая прибыль. Это достаточно дорого, так как спрос очень большой, а из-за высокой конкуренции развить прибыльное дело очень непросто.
Что такое виза Innovator Founder?
Это специализированная категория виз, введенная правительством Великобритании для привлечения и поддержки бизнесменов-новаторов со всего мира. Она разработана специально для лиц, имеющих инновационную бизнес-идею, которую они намерены развивать и внедрять в Великобритании, и которые одобрены утвержденным органом страны.
В отличие от других виз, виза Innovator Founder https://imperiallegal.com/ru/media/articles/uk-innovator-visa-how-to-get-settled-in-3-years
нацелена на тех, кто обладает потенциалом для внедрения инноваций и внесения вклада в экономику Великобритании посредством предпринимательства.
Innovator Founder также можно рассматривать как визу, предлагающую самые привлекательные части виз Innovator и виз Start Up, — включая:
- Отсутствие минимальных требований к инвестициям в размере 50 000 фунтов стерлингов;
- Сокращенное требование «регистрации» с одобряющим органом — всего два, вместо 3 по правилам для стартапов;
- Разрешенная вторичная занятость (при соблюдении определенных условиях);
- Время, проведенное в Великобритании по этой визе, может быть засчитано в качестве требования о постоянном виде на жительство.
Критерии инновационного бизнеса
Вы должны представить оригинальную бизнес-идею, которая отличается от существующих на рынке. Идея должна быть жизнеспособной и иметь потенциал для роста.
Также нужно будет набрать 30 баллов за бизнес-план и 20 баллов, если новое предприятие будет признано инновационным.
Что касается бизнес-плана, заявитель должен:
- иметь бизнес-план, в котором он сгенерировал или, по крайней мере, внес значительный вклад в идеи, содержащиеся в этом плане;
- показать, что он будет играть повседневную роль в реализации бизнес-плана;
- подтвердить, что они проведут не менее 2 встреч с контактными лицами с одобряющим органом с регулярными интервалами во время предоставления им отпуска;
- быть либо единственным учредителем, либо значимым членом команды основателя.
Что позволяет виза новатора?
Как обладателю визы новатора вам будет разрешено работать в созданном вами бизнесе и заниматься дополнительной работой при условии, что эта работа требует уровня навыков не ниже 3-го уровня RQF, что эквивалентно уровням A в Великобритании.
Вам также будет разрешено пройти курс обучения параллельно с управлением своим бизнесом.
Основателям-новаторам изначально предоставляется разрешение на проживание и работу в Великобритании на максимальный срок 3 года, на этом этапе, при условии соответствия соответствующим требованиям, вы можете подать заявление на получение постоянного вида на жительство.
Ваши ближайшие родственники также могут сопровождать вас или переехать к вам по иждивенческой визе (включает вашего партнера и любых иждивенцев). Как иждивенцы, члены вашей семьи будут иметь право заниматься любым видом работы во время своего пребывания, включая самозанятость, за исключением работы в профессиональном спорте или тренерстве.