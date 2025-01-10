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<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2025-viza-innovator-v-velikobritaniyu-usloviya-polucheniya.html" target="_blank">Виза Инноватор в Великобританию. Условия получения</a> - Виза Innovator Founder позволяет нерезидентам Великобритании приехать в страну, чтобы основать и вести свой бизнес. Бизнес должен быть одобрен уполномоченным органом, доказав, что основан на новой, инновационной, жизнеспособной и масштабируемой идее.