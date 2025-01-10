22 контрагента не получили оплату за поставку лекарств и выполнение других работ, что привело к общей задолженности свыше 2,7 млн рублей.

Прокуратура Владимирской области нашла нарушения в работе Селивановской центральной районной больницы. Учреждение не оплачивало услуги поставщиков. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.В ходе проверки стало известно, что 22 контрагента не получили оплату за поставку лекарств и выполнение других работ, что привело к общей задолженности свыше 2,7 млн рублей. Прокуратура внесла представление руководителю больницы и возбудила дело об административном правонарушении в отношении главного врача за нарушения сроков оплат. В результате вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.Напомним, ранее мы писали, что