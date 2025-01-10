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<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2025-vo-vladimire-iz-za-avarii-na-pyati-ulicax-otklyuchili-vodu.html" target="_blank">Во Владимире из-за аварии на пяти улицах отключили воду</a> - На нескольких улицах во Владимире отключили воду. Как рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на МУП «Владимирводоканал», произошла авария на участке у дома №61б на улице