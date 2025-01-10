На нескольких улицах во Владимире отключили воду. Как рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на МУП «Владимирводоканал», произошла авария на участке у дома №61б на улице
На нескольких улицах во Владимире отключили воду. Как рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на МУП «Владимирводоканал», произошла авария на участке у дома №61б на улице Растопчина. Ограничения коснулись следующих домов: – Растопчина, 57а (д/с №95); – Суздальский пр-т, 22 (д/с №91); – Комиссарова, 29 (д/с №75); – Растопчина: 53а, 53б, 55а, 61, 61а,