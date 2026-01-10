Следственный комитет начал проверку после инцидента в Александровском районе, где на 15-летнего подростка упали футбольные ворота. Пострадавший, житель Москвы, получил травмы и был

Следственный комитет начал проверку после инцидента в Александровском районе, где на 15-летнего подростка упали футбольные ворота. Пострадавший, житель Москвы, получил травмы и был госпитализирован. ЧП произошло 3 января 2026 года. Информация о случившемся появилась в социальных сетях, после чего Александровский межрайонный следственный отдел СКР по Владимирской области организовал процессуальную проверку. В настоящее время следователи выясняют