Пресс-служба администрации города Владимира сообщила, что в ночь на 10 января около 80 снегоуборочных машин занимались уборкой и вывозом снега, благодаря чему вывезли из областного центра

Пресс-служба администрации города Владимира сообщила, что в ночь на 10 января около 80 снегоуборочных машин занимались уборкой и вывозом снега, благодаря чему вывезли из областного центра рекордные более 10 тысяч кубометров снега. А прямо сейчас дневная смена МКУ «Центр управления городскими дорогами» продолжает расчистку улиц, тротуаров, остановок и лестниц в черте города. В работе находятся