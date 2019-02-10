Новозеландский боец смешанного стиля Израэль Адесанья завоевал титул чемпиона в средней весовой категории в рамках турнира UFC 234, проходившего в Мельбурне. В главном бою вечера 29-летний новозеландец одержал победу над бразильцем Андерсоном Силвой.

Новозеландский боец смешанного стиля Израэль Адесанья завоевал титул чемпиона в средней весовой категории в рамках турнира UFC 234, проходившего в Мельбурне. В главном бою вечера 29-летний новозеландец одержал победу над бразильцем Андерсоном Силвой.Бой продлился все три раунда, а победу Адесанья одержал после единогласного решения судейского корпуса, присудившего ему победу со счетом 29:28, 30:27, 30:27.THE LAST STYLEBENDER! #UFC234 pic.twitter.com/glj6spEzgO— UFC (@ufc) 10 февраля 2019 г.Отметим, что данный поединок изначально не планировался в качестве титульного. Накануне турнира таковым считался бой в среднем весе между Робертом Уиттакером – чемпионом организации, и претендентом на титул Келвином Гастелумо. Однако за несколько часов до старта турнира он был отменен из-за проблем со здоровьем у Гастелума.