Возможное размещение американских баз в Европе, в том числе в Чехии, приведет к еще большей эскалации напряженности в мире и непредсказуемым последствиям в будущем, считает депутат российской Госдумы Юрий Швыткин.

Возможное размещение американских баз в Европе, в том числе в Чехии, приведет к еще большей эскалации напряженности в мире и непредсказуемым последствиям в будущем, считает депутат российской Госдумы Юрий Швыткин.Парламентарий, заместитель председателя комитета палаты по обороне предположил, что таким образом европейские страны пытаются оправдать последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, отметил Швыткин, что касается Чехии, это, возможно, попытки оправдать и возможность размещения в своих странах систем противоракетных установок.Ранее в воскресенье министр обороны Чехии Лубомир Метнар не исключил в интервью местной прессе, что в случае ухудшения международной ситуации после разрыва ДРСМД в НАТО могут начаться консультации о размещении в Европе, в том числе в Чехии, американских баз.Вместе с тем Метнар предложил не торопиться и подождать полгода, до официального расторжения ДРСМД. "Возможно, что потом произойдет ухудшение ситуации, и я не исключаю, что в НАТО подобная дискуссия может начаться", — сказал министр, слова которого цитирует РИА Новости.Вместе с тем он высказал мнение о том, что отказ США и РФ от ДРСМД ничего не меняет в раскладе сил и не означает автоматического возрастания военных угроз. "Но необходимо сказать, что в этом нет ничего хорошего", — все же добавил глава минобороны Чехии.Накануне Метнар заявил также, что Чехия планирует вывести своих военнослужащих из Афганистана вслед за США.Со своей стороны посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается добиться глобального военного доминирования, но эта идея нереализуема. Так он прокомментировал ситуацию вокруг ДРМСД.